You and what army? De Russen hebben de kans gekregen van de Yuuks om zich door een veilige corridor terug te trekken. Mocht niet, van het leiderschap, want Putiputi moest en zou een feestje bouwen en zich terugtrekkende soldaten paste daar niet bij. En dus is 5000 man geofferd. 5000 man die *wel* getraind waren. Soon to be replaced by 5000 man die dat niet zijn. Die zich gelukkig mogen wanen als ze weten waar de trekker zit. En die na 1 schot plat gebombardeerd worden omdat ze niet geleerd zullen hebben dat dat hun positie verraadt.