We zouden onze kinderen niet zo snel op een islamitische school gooien want in de islam kunnen ze heel veel dingen heel goed (mannen een superieure positie geven, homo's vies vinden, andersgelovigen uitkafferen, enz.), maar lesgeven kunnen ze niet. Nou ja, misschien kunnen ze wel lesgeven dat 2+2=5 ook goed is omdat Allah dat zo heeft gewild, scholen besturen kunnen ze in ieder geval niet. Er staat een mooie doch vreselijk ingewikkelde samenvatting over de As-Siddieqscholen in Het Parool waarvan we de kernpunten eens even in een oranje overall zullen hijsen & onthoofden.

De As-Siddieqscholen (het zijn er drie) zijn conservatieve kutscholen die u misschien kent van 'herhaaldelijk in opspraak komen door antiwesterse en anti-Joodse uitingen en zwakke prestaties' (© Het Parool). Kinderen leren dat ze homo's en afvalligen moeten afmaken, u kent het allemaal wel, tel daarbij op voortdurende kift & financieel wanbeleid en krijg je vanzelf de aandacht van de onderwijsinspectie. As-Siddieq wordt bestuurd door idioten en nog meer idioten, zowel ideologisch idioot als onkundig idioot, en nu mogen al die mafketels de circuspiste van de krant voljanken met tranen. Het is een grote carnavalsoptocht van clowns en acrobaten, met verschillende kampen die claimen de ouders aan hun kant te hebben - Al Jawhara tegen Al Yaqoet en Al Maes. In smurfentaal: dat zijn de lolsmurfen tegen de lolsmurfen. Iedereen roept in koor 'Allah bepaalt, alles gebeurt met de wil van Allah' maar voor iemand die alles bepaalt heeft-ie er dan mooi wel een complete teringzooi van gemaakt.

We besparen u het slachtoffergejank van clubje A en clubje B maar er is nog wel wat leuk 'nieuws'. Bestuurder Samy Deghedy moest als eis van het ministerie weg bij de school, MAAR: "Zijn rol lijkt nog niet uitgespeeld. Kok-Sultan: 'Als geestelijk leider staat hij in aanzien in de gemeenschap. Zeker op Al Maes, dat vlak bij de moskee zit. Veel ouders bezoeken de moskee'." Die Deghedy (deze creep) mocht in het vriendinnenboekje van Fawaz Jneid (sjeik Huppeldepup) schrijven en is geestelijk leider van het door schimmige clubs gefinancierde salafistische haathol Al Tahweed (waar Mohammed Bouyeri een strijder werd, waar IS-gangers onderdak vonden), enzovoorts. Kortom: een theedrinker!

Welnu: "In formele zin zijn door Degehdy’s aftreden de banden tussen het As-Siddieqbestuur en de Tawheedmoskee doorgeknipt. Nu is er een connectie met een ander omstreden gebedshuis: de Eindhovense Al Fourqaanmoskee." En die Al Fourqaanmoskee is dan al sinds Vintage GeenStijl een salafistisch spookhuis waar de voormalig burgemeester van Eindhoven Rob van Gijzel zich al ernstig zorgen over maakte, al denken we toch zomaar dat Jeroen Dijsselbloem daar iedere vrijdag gezellig op de koffie komt om 'te verbinden'. ZO, dan bent u weer helemaal bij, maar geef die school vooral nog een sloot Rijksgeld, want dan kunnen ze weer een paar lekkere pony's huren.