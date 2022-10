Ja even snel over die Krim-brug. Een baan van de autoweg lijkt weer beperkt in gebruik te zijn en er lijkt ook weer een trein te rijden. Maar het is nog altijd onduidelijk of het een vrachtwagen, bootje of raket was.

Bovenstaand dan, een bijzonder belangrijk fragment met de voorzitter van de State Duma Defense Committee Andrey Kartapolov. Want Poetin dreigt wel steeds met de nucleaire kaart, maar een escalatie-trede lager klonk heel vaak een veel plausibeler dreigement: de conventionele totale vernietiging van Oekraïnes civiele infrastructuur. Energiecentrales, spoorwegen, snelwegen, waterzuivering, (stuw)dammen, overheidsgebouwen, overige beslissingscentra etc. Maar bovenstaand zegt Andrey Kartapolov - naar ons weten als eerste hooggeplaatste Rus - dat zelfs daar de middelen waarschijnlijk niet voor zijn:



"(...) Het grootste probleem zijn verkenning en inlichtingen. Niet de mankracht, maar de verkennings- en inlichtingen-middelen om vijandelijke doelen te lokaliseren en volledig in kaart te brengen. Er zijn veel doelwitten, ze bestaan, maar elk doelwit heeft mankracht nodig. En ook een bepaalde kwantiteit en soort munitie. Mogelijk is er daar niet genoeg van."

En als hij zegt dat er 'mogelijk' niet genoeg munitie is, dan is er dus zeker weten niet genoeg munitie, het blijft immers Rusland. In ander nieuws onderstaand zegt Andrei Sidorov, decaan van Moscow State University faculteit 'Wereldpolitiek', dat "We toe moeten geven dat dit helaas niet de laatste mobilisatiegolf was. Zeer waarschijnlijk zal er nog een golf moeten komen." Ja, maar ze kunnen wel een tweede mobilisatie willen, ze konden de eerste 300K al niet fatsoenlijk aankleden, uitrusten en trainen. Maar daar gaat die nieuw aangewezen commandant van de speciale militaire operatie vast verandering in brengen!

Maar dan, ten laatste, het enige nieuwe konijnenhol dat er echt toe doet: TALLOZE UFO'S BOVEN OEKRAÏNE.

