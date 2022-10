:

Werkelijk bijzonder hoezeer jullie de koppen in het zand hebben zitten, sufferds. Je hebt geloof ik geen idee hoe gevaarlijk het nu is, op welk punt de wereld is aanbeland. Het is denk ik onkunde en dat is prima, zalig zijn de beperkten van geest, ze hebben geen idee wat ze te wachten staat. En ach, dat is verder prima. Doe lekker wat je leuk vindt.

De kans op een kernoorlog is 100% als Rusland besluit een tactisch kernwapen in te zetten, want de VS zal eerst zeer zwaar conventioneel reageren, wat opnieuw Russische nucleaire wapens zal triggeren. Daarna is er geen houden meer aan. En dat zeg ik niet, dat is de zeer wijd verbreide mening van alle deskundigen die dit scenario een beetje hebben onderzocht. Er bestaat geen beperkte kernoorlog, die breidt zich els een olievlek binnen enkele uren uit tot de hele wereld. Die ga jij niet overleven en hoogstwaarschijnlijk niemand.

De grote vraag is dus of Rusland die gaat inzetten en het lijkt erop alsof iedereen die kans afdoet als een grap. Poetin zal wel bluffen,m of zijn kernwapens doen het niet en ach, hij zal zo gek niet zijn! Dat dachten we ook van een aanval op Oekraine, en toch gebeurt het. Rusland heeft een oorlog met de NAVO nodig om het fiasco in Oekraïne te verbloemen, dat is daar bovenop nog eens een extra lont in het kruitvat.

Maak mijn visie erop gerust belachelijk, ik zit er werkelijk niet mee. En als het niet gebeurt feliciteer ik je met de uitkomst. Dan heb ik voor niks stennis gemaakt. Maar ik zie dit niet gemakkelijk meer goed gaan, tenzij, tenzij de hele bende in elkaar flikkert daar in Rusland, voordat ze daar de kernwapens van stal halen. Het lijkt erop dat de Russen nu overal in Oekraine aan het verliezen zijn en dat veroorzaakt kritiek en scheuring in de legertop, hopelijk leidt het tot een staatsgreep, maar ook dan nog is er een gerede kans op een slechter regime dan dit. It aint over till the fat lady sings.