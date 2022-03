Zoals u weet volgen we DE TSJETSJENEN op de voet. Maar we spreken geen Slavisch-islamitisch en het vertalen van elk tekstbericht en elke voice memo in de Telegramgroep van Kadyrov is wat veel gevraagd. Douglas Busvine van Politico deed wel een poging en dat resulteerde in het zeer onderhoudende "DIARY OF A WARLORD".

We leren dat Kadyrov vanaf 4 maart al wanhopige voice memo's zat te lopen te sturen waarin hij zich publiekelijk tot Poetin richtte. "Comrade President, comrade Supreme Commander in Chief, I have told you more than once that I am your infantryman. I am ready to give my life for you,” he says. “But I cannot bear to see how our fighters for the defense ministry, National Guard and other structures are dying. I appeal to you to close your eyes to everything, and to give the order to put an end to it all in one or two days. Only that will save our state and people.”"

Ook z'n drie zoons worden in het zonnetje gezet. "Together with brothers Adam and Ali he is posing in uniform, flanked by men in full combat gear [video onderstaand]. A man introduces himself as a special forces commander and says the boys have undergone training. It is night and the skyscrapers of Grozny are lit up in the background. “The only place we are going if it is necessary — that’s Ukraine,” says Adam, who looks overweight and speaks with a lisp. “We will fulfill any order given by Ramzan Akhmatovich Kadyrov.”" LOL.

Maar het meest schokkende van het hele portret is misschien nog wel dat Kadyrovs troepen eigenlijk een soort veredelde boa's zijn, en dus helemaal niet de gevreesde SF stoottroepen waar ze op lijken.

"A pattern is emerging, of senior Chechen commanders interacting with civilians, rather than engaging in combat. That, says one Western analyst, reflects the auxiliary role of the Russian National Guard, which is to clear and secure territory behind the front line. “They don’t really do fighting,” says Harold Chambers, a Chechnya watcher at the Jamestown Foundation, a Washington-based think tank originally set up to help Soviet defectors. “They do actively terrorize civilian populations. And there are questions as to how good they actually are at counterinsurgency operations.”"

En om het nog erger te maken. De eenheid van veldcommandant en PR-gezicht Hussein Mezhidov, trekt helemaal niet op. Ze trekken zich af:



"Monday, March 7: Kadyrov posts another video of Mezhidov with his armored unit in the background. As the camera pans it shows a sign for the town of Babyntsi. It turns out that Mezhidov and his men have, since his first post from Hostomel, moved 30 kilometers to the rear. Still, a second video features Mezhidov taunting the Ukrainians: “Where did you go? I am looking for you,” he says, calling on them to stand and fight. A Chechen opposition channel calls out Mezhidov: “The Kadyrovtsy retreated 30 km from the fighting and are shouting ‘Where are you?’”"

Kortom, hier heeft de vakjury geen respect voor. Nog even en we krijgen respect voor de Nederlandse Linde L14.

