Sun Tzu zei het al: 'Hij die over de innovatiefste stapelaars beschikt, beschikt over de beste stapels'. En laat het nou net even mooi uitkomen dat WIJ NEDERLAND eindelijk vier spiksplinternieuwe stapelaars hebben aangeschaft voor onze jongens (m/v) van het Brand- en Bedrijfsstoffenbedrijf. En wát voor een stapelaars: de Linde L14. Het neusje van de zalm voor de liefhebber van stapels die er niet alleen mooi recht uitzien, maar ook nog eens robuust blijven liggen. Twee van de vier nieuwe stapelaars zijn al in gebruik genomen en wij zijn alvast aan het aftellen tot het derde kwartaal van 2022, want dan worden ook laatste twee oude stapelaars vervangen. Zelf een groot formaat foto van de nieuwe stapelaars downloaden? Dat kan hierrrr. De toekomst, Nederland is er klaar voor!