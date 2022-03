Het """Russische""" contingent dat we met de meeste interesse volgen. Tsjetsjenië onder Poetins Kadyrov is immers helemaal geen staat, maar de laatste echte moderne war tribe ter wereld, met misschien wel de beste infanterie-esthetiek ter wereld. En we kunnen natuurlijk van ze vinden wat we willen, maar het voelen van een zekere mate van exotistisch ontzag voor die constante doodsverachting en uniformiteit voltrekt zich nu eenmaal onvrijwillig. Er is teveel oorlogsmist om dingen met zekerheid te zeggen, maar Poetins 12.000 Kadyrovites lijken het wel erg zwaar te hebben in Oekraïene.

Echter, het publieke gezicht van hun operatie, Hussein Mezhidov [Insta, identiteit in dit geniale draadje achterhaald], een soort Maiwand die niet thuis blijft, verschijnt nog altijd in PR-filmpjes van het front. En ook de doodgewaande commandant Magomed Tushayev van Kadyrovs beste eenheid de 141 motorized regiment leeft zeer waarschijnlijk ook nog (zie filmpje na breek).

Bovenstaand zien we een filmpje gepost door Kadyrov zelf, waarin getoond wordt hoe humaan de Tsjetsjenen onder leiding van Mezhidov omgaan en 'bevrijde' Oekraïners naar bomkelders begeleiden. Onderstaand zien we hoe dezelfde Hussein Mezhidov verslag doet na de verovering van een Oekraïense basis op een locatie die vooralsnog onduidelijk is.

Er beginnen berichten te verschijnen dat er een nieuwe lading Chechno's naar Oekraïne gestuurd wordt. Kadyrov zei immers dat hij er nog 70.000 op de reservebank had zitten. Veel meer beeld na de breek!

Instand Update: NAVO-dg Stoltenberg zegt dat er geen no fly zone boven Oekraïne komt.

Hussein Mezhidov doet verslag na verovering Oekraïense basis

Aan hun esthetiek zal het niet liggen

Hey, komt daar de versterking?

Kadyrov zei immers dat hij nog 70.000 strijders op de reservebank had zitten.

Indien filmpje van ná claim: Magomed Tushayev leeft waarschijnlijk dus nog wel

Toyota's! (VAN RUTTE???)

Hard voor weinig nooit chagrijnig

Chechno's annexeren Oekraïens politiebureau

Bamboozled

Thicc

Een hoop F's te pressen, maar het zijn geen Tsjetsjenen

Onduidelijk of het Chechno's zijn, maar ze lijken wel dood

Russisch en stuk

Enorme uitglijder van Vitesse

Als captain Speirs maar even uit de buurt blijft hier

Ja wat is dat toch

Blijft maar gaan

Lohooll

Dat zijn er niet weinig maar wel veel en ze staan heel stil

lief