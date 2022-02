2 minuut 20 aan snoeiharde waarschuwing, met speciale aandacht Tsjetsjenen

Okay, even een Tsjetsjeense StaVaZa. Putin dacht dat het als "hoeder van de Slavisch-Orthodoxe wereld" gepast was 12.000 islamitische moordcommando's te sturen om een Europees christelijk land van z'n eigen etniciteit met een joodse president onder de voet te lopen. Kun je vinden, maar heel goed gaat het niet.

U kunt de Tsjetsjeense konvooien herkennen aan de witte "V" (zie ook hier) op de deuren van hun pantserjeeps en rupsvoertuigen. Onderstaand ziet u zo'n konvooi nadat het compleet weggevaagd is. En dat lijkt tekenend voor hoe het het gehele Tsjetsjeense contingent vergaat. "Ukrainian military forces were successful in destroying a Chechen special forces column of 56 armoured vehicles near the capital of Kyiv on Saturday, Ukrainian news agency The Kyiv Independent reported. According to the report, which the outlet said was confirmed by the Ukrainian President’s Office, the attack killed top Chechen general Magomed Tushayev, head of the 141 motorized regiment of the Chechnya National Guard."

Dat gaat dus om de onderstaande Magomed Tushayev (wiki). Commandant van Kadyrovs beste eenheid, de genoemde 141 motorized regiment. Z'n dood wordt geclaimd door (pro) Oekraïners, en met foto"bewijs" weerlegd door de Russische zijde. We houden het in de gaten. Hier nog veel meer uitgeschakelde Tsjetsjeense voertuigen nabij Kiev.

De Russische verliezen stapelen ook gestaag door. Volgens Oekraïense ministerie van defensie heeft Rusland verloren: ongeveer 5300 manschappen, 29 vliegtuigen, 29 helikopters, 191 tanks, 74 stuks artillerie, 816 pantservoertuigen, 1 BUK-systeem, 21 Grad-rakettrucks, 291 jeeps, 60 benzinetrucks, 3 drones en 5 anti-luchtdoelsystemen. Al is slechts de helft daarvan waar, zulke verliezen zijn over de hele linie catastrofaal na nog geen week oorlog. En we kennen de beelden: die jongens hebben allemaal geen idee wat de missie is of waar ze überhaupt heen moeten. Eindeloos draadje van uitgeschakelde of verlaten Russische pantser hier.

De Slavische moraal gaat breken voordat Kiev valt, en ook de Tsjetsjenen gaan de klus echt niet kunnen klaren. Maar de leider van die war tribe - het is geen daadwerkelijke staat maar een gangster islam maffia-protectoraat van Putin - Kadyrov zegt dat er nog 70.000 strijders op de reservebank zitten.

Ondertussen staat het Franse Vreemdelingenlegioen Oekraïense (en dat zijn er blijkbaar nogal wat) leden naar verluidt terug te keren om mee te vechten. Steunt de Britse MinBuz Liz Truss dat Britse onderdanen zich bij het Oekraïense buitenlandse legioen voegen. Laat Zelensky onder zijn martial law gevangenen vrij die hun straf af kunnen kopen door mee te vechten. En vinden allerhande extreem goed uitgeruste buitenlandse strijders hun weg naar het Oekraïense front.

En verder staan er in Kiev zelf 2,8 miljoen mensen met een molotov in een hand en een Javelin op de schouder (filmpje) op die Tsjetsjenen te wachten. Zoals altijd: heel veel meer beeld en geluid na de breek.

Nu al dood of niet? Magomed Tushayev, commandant van Kadyrovs beste eenheid

Tsjetsjeens konvooi weggevaagd

Tsjetsjeens SF jacht-konvooi in Oekraïne, naar verluidt onderweg naar Kiev

Zelfs bidden langs de weg heeft niet geholpen

Tsjetsjeen vervangt Oekraïense vlag met Russische

Tsjetsjeen vervangt Oekraïense vlag met Tsjetsjeense vlag

Combined force

Maar leven ze nog?

Een Ander Tsjetsjeens geluid

Gezelligheid kent geen tijd

Nog zo'n eigenaardigheid

Dat is niet de minste gear hey

Welkom In Kiev

St. Javelin - protector of Ukraine

Blote handen en een peukie

Frankrijk vertoont zich aan Russische grens!