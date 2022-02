Oprechte vraag aan Putin-sympathisanten, twijfelende Putin-sympathisanten, verminderde Putin-sympathisanten, voormalige Putin-sympathisanten en Jan Bennink: hoe gebaseerd is Putin nog als hij Tsjetsjeense moslims inzet tegen Europese christenen? President van Tsjetsjenië Ramzan Kadyrov heeft z'n Rosgvardiya-troepen de Oekraïense bossen (bovenstaand) in gestuurd om bij te dragen aan de annexatie van Kiev - en mogelijk verder West, wie zal het zeggen.

Echter, both sides*, want Tsjetsjenen vechten ook aan de Oekraïense zijde tégen de Russen en Kadyrov. Putin is in z'n loopbaan immers niet altijd even zachtzinnig met Tsjetsjenië omgegaan, en naar verluidt vechten veelal veteranen uit de eerste en tweede Tsjetsjeense oorlog mee in team Oekraïne.

Heel veel beeld van Putins Tsjetsjeense Rosgvardiya-troepen, afgesloten met een boodschap van een Oekraïense soldaat aan genoemde troepen, na de breek.

Instant Update: WOW. Stevige geruchten dat de Tsjetsjenen gestuurd worden om Kiev in te nemen. Onduidelijk of het waar of psy op is, maar iedereen natuurlijk extra bang nu.

TIENDUIZEND Tsjetsjeense SOLDATEN onderweg naar Oekraïne

WAT WAT WAT

Andere hoek

The assemble

Daar komen er nog veel meer

Pro-Oekraïense Tsjetsjeense vrijwilligers (archiefbeeld, 2015)

Een van Kadyrovs veldkampen

Tsjetsjeense soldaten aanschouwen Russische 'Multiple Launch Rocket System'

Tawheed

Een Tsjetsjeen op weg naar Kiev

President van Tsjetsjenië Kadyrov en z'n gekozen commandant

Oekraïense SOLDAAT richt zich tot Tsjetsjeense tegenstanders

Ter verdere overweging