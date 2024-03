U was natuurlijk bang dat de ongeveer 2.500 derdelandiërs allemaal de illegaliteit invluchten nu ze vandaag hun beschermde status verliezen. Maar wees niet bevreesd, asielstas Eric van der Burg zit er bovenop. De groep van voornamelijk Nigerianen, Marokkanen en Algerijnen kon eerder vrijwillig vertrekken met een vliegticket naar keuze en 5.000 euro gratis geld uit de schatkist in de broekzak, maar wie geen gebruik van maakte van de wortel, kan nu rekenen op keiharde tikken van de stok. "Ze hebben een brief gekregen van de IND (...) Ook zijn er informatieflyers en 'vertrekgesprekken' met iemand van de gemeente, zo nodig met een tolk." Een brief! Laat Amnesty het niet horen. De correspondentie lijkt te werken, want onze nationale grenswacht kreeg direct een kaartje terug. Een racismekaart. "Een groep Afrikaanse derdelanders schrijft dat ze zich gediscrimineerd voelen door de gang van zaken. (...) Dat ze het land moeten verlaten noemen ze een voorbeeld van 'white supremacy'." Het is ook vreselijk wat we die mensen aandoen met al onze gratis opvang, glimmende Mieles en gesubsidieerde vertrekregelingen. We hopen dat ze zich weer snel beter voelen als ze terug zijn in veilig Afrika. Doei hè!