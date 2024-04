Dat krijgen we er dus van. We openden in 2022 één keer onze armen voor mensen die met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne woonden en we komen er sindsdien niet meer vanaf. De derdelandiërs die prima terug kunnen naar hun veilige land van herkomst (voornamelijk Nigeria, Marokko en Algerije, red.) blijven plakken als die vriend die een slaapplek voor een nacht zocht en inmiddels al drie maanden in uw logeerkamer ligt te stinken. Ze nestelen zich diep in het juridische spinnenweb dat onze rechtsstaat biedt en zijn daardoor niet weg te krijgen. Gratis vliegtickets en vertrekbonussen van 5.000 euro werkten niet, een boze brief van Van der Burg werkte niet en ook vertrekgesprekken met een tolk liepen op niets uit. En toen gisteren na maanden juridisch gesteggel eindelijk de opvangdeuren sloten, verleende aan het eind van de dag de Raad van State zes derdelandiërs alsnog uitstel. Zij mogen in afwachting van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de opvang blijven en dat kan gerust weer een paar maanden duren. En ja, dat gaat in eerste instantie om slechts zes personen, maar dat aantal kan snel oplopen. "Een uitspraak van de Raad van State is wel richtinggevend. (...) Dus als andere derdelanders in dezelfde situatie zich bij ons melden, dan zouden die een zelfde uitspraak kunnen krijgen." Die logeerkamer krijgen we nooit meer terug.

UPDATE: Kabinet ook boos, maar dat verandert niets.