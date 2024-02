We horen er weer bij hoor. Nederland keihard op nummer één. Deze keer bij Oekraïense vluchtelingen die aan onze poldernatie de populariteitsprijs uitdelen vanwege onze gratis huisvesting, zorg en banen en daarom massaal op bezoek komen. En dat zorgt voor een vol alsook overvol opvangcentrum waar Oekraïeners vanuit heel Europa aankloppen. "Eerst zagen we vrijwel alleen maar vrouwen die de oorlog ontvluchtten, nu zijn het bijna alleen maar mannen die komen voor de banenkansen. (...) Ze komen van Polen tot Portugal. In één geval klopten zelfs Oekraïners uit Canada hier aan." Jubelende Nederland-reclame in Oekraïense Telegram-groepen lokken landgenoten uit andere delen van Europa alsnog naar ons land voor gratis opvang of werk: in de eerste weken van het jaar waren het er al meer dan drieduizend. En ze gaan voorlopig nergens heen, want het einde van die voortslepende oorlog is nog lang niet in zicht en de vraag is of ze bij vrede überhaupt nog terug willen. Maar gelukkig hebben wij Eric van der Burg die "blijft inzetten op het bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie", dus alles komt goed. Echt waar.