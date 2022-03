En de claim dat bovenstaande video in Homostel [ja], vlakbij Kiev geschoten is, geloven we eigenlijk wel. Want links vooraan op de bovenstaande video zien we zéér waarschijnlijk commandant en PR-gezicht Hussein Mezhidov [zie ook eerder die opvallende manier waarop hij z'n koptelefoon/gehoorbescherming op z'n helm draagt]. En dat zou betekenen dat of: Mezhidov uit Oekraïne is gehaald om bovenstaande video elders in scene te zetten - wat érg onwaarschijnlijk is. Of dat Kadyrov inderdaad in Homostel is.

Het is onduidelijk hoeveel Tsjetsjenen er momenteel in Oekraïne zijn. Maar de eerste lichting was ongeveer 12.000. Kadyrov zei destijds dat er nog 70.000 op de reservebank zaten en van hen zijn er sindsdien sowieso vele honderden extra ingevlogen (via Wit-Rusland) en gereden.

De Tsjetsjeense vice-stamhoofd-achtige Adam Delimkhanov en Russisch 'parlements'lid (onderstaand) is sowieso wel echt in Mariupol met naar eigen zeggen 5000 strijders en ook de eerder doodgewaande commandant Magomed Tushayev is nog wel echt in leven. Kapot geschoten Tsjetsjeense verkennings-makkers na de breek.

Vice-stamhoofd-achtige Adam Delimkhanov sowieso in Oekraïne

Commandant Magomed Tushayev noemt berichten over zijn dood nog steeds overdreven

Tsjetsjeense recon gesmoked

Dat geloven we dan weer niet, maar wel gelachen