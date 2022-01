We houden het Oostfront heus in de gaten hoor

En we erkennen zowel dat Rusland inderdaad in staat is tot de False Flag als opmaat naar invasie waar de VS voor waarschuwt, als dat de VS in staat is te liegen over zo'n False Flag om de eigen belangen te dienen. Maar zo'n defensie-nieuwsbrief van Politico, ongeveer de grootste journalistieke nieuwssite van Amerika (wiki), die dan gesponsord wordt door een van de grootste belanghebbende partijen van een escalatie van Amerikaanse betrokkenheid bij buitenlandse conflicten. Dat maakt het navigeren van de smoke and mirrors niet makkelijker.

Is overigens niets nieuws daar hoor. Eerder werd hun defensie-nieuwsbrief al gesponsord door die andere militaire gigant Northrop Grumman. En daar eindigt het niet. Hun energie-nieuwsbrief werd gesponsord door oliegigant ExxonMobil en nu door Equinor, hun gezondheidszorg-nieuwsbrief werd gesponsord door private healthcare-reus CVS Health, en hun tax and finance nieuwsbrief werd gesponsord door controversieel belastingsoftware-bedrijf Intuit. Mooi artikel over de kwestie hier.

Maar godzijdank is het geen "state-affiliated media" dat daarmee het gepaste label krijgt op Twitter!

"Your dad works for Raytheon"

Not brought to you by: Raytheon