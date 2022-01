Wetende dat PVV'ers altijd een zwak hebben voor Poetin omdat ie ook een autocraat is, net als het baasje hun favoriete eenleden-partij Geertje W, en dat hun visie vetroebeld wordt door traantjes van ontroering als de Grote Vladimir weer eens als een sfinx zijn ademloze toehoorders toespreekt, toch een "my take" op dit verhaal. Even zonder goed / fout, maar puur diplomatiek en of militair gezien.

NAVO is inderaad flink uitgebreid naar Oost na 1991. Politiek gezien destijds helemaal oke, deze landen wensten immers op uitdrukkelijk eigen verzoek en bepaald niet wegens drammen of drukken van de NAVO uit, een garantie tegen mogelijke fratsen van Poetin, die nooit een geheim heeft gemaakt van de "grootste catastrofe", de teloorgang van de Sovjet-Unie. Met enige reserve en aarzeling is hen na jaren wachttijd en aanpassingen het lidmaatschap van de NAVO toegekend.

Militair gezien niet slim, want het is ook in NAVO's belang een bufferzone te hebben en dan ook nog: Het verdedigen van de Estland is qua ligging naast Rusland en ver van de kern van NAVO-gebied total onmogelijk. Het heeft de NAVO eerder enorm verzwakt dan versterkt.

Echter sinds 1991 is er heel wat veranderd. Oost-Europese staten zijn democratisch geworden, hielden echte verkiezingen en verkozen in meerderheid pro-Europese regeringen. Oekarine ruilde zijn kernmacht in bij Rusland voor garanties over grenzen (Boedapest Memorandum). Papieren zijn over en weer getekend en daarna sliep de NAVO min of meer in. Zware bezuinigingen op defensie van West-Europa, nauwelijks werd de 1% gehaald waar 2% was afgesproken. Al onze tanks gingen weg, we hadden er 1000, en onze krijgsmacht kromp in tot een minimaal beroepsleger.

Niemand hield rekening met ruzie met Rusland, dat zich echter intussen wel steeds zwaarder bewapende, haar krijgsmacht uitbreidde, en er volgden invasies in allerlei ex-Sovjetlanden, met als laatste de inname van de Krim in 2014. Toen pas, schrok de NAVO uit een winterslaap en werd in allerijl een kleine NAVO-macht in de Baltische Staten neergezet. Sindsdien heeft er nooit ook maar 1 NAVO land militair gedreigd richting Rusland. Nooit.

Enter Oekriane, Maidan en Donbass, MH17, en nu al 8 jaar oorlog daar. Wat je er ook van vindt, het land is een soevereine natie met een eigen democratie en inmiddels overtuigd anti-Russische bevolking, op Donbass na. Volgens iedereen behalve China is de Krim illegaal bezet en was de oorlog in Donbass onverklaard en door Rusland aangezet.

En nu dus een set onmogelijk eisen aan de NAVO: Terug naar de lijnen van 1997, of anders. Poetin weet dat we dit niet gaan accepteren. Hij voert een felle propaganda-campagne op TV met allerlei verzinsels over NAVO tanks die opstomen. Er waren harde woorden vanuit het Kremlin. Gezichtsverlies is nu onmogelijk geworden, na alle hype zonder resultaat aankomen bij de Russische burger is politieke zelfmoord voor Poetin.

Straks gaat het vriezen in Oekraine, over een week kunnen de tanks over harde grond rijden. Siberische eenheden worden zelfs in paraatheid gebracht voor transport, inclusief logitieke en medische eenheden. Er was een cyberaanval, die laat zien dat diplomatie niet de gekozen weg is, anders zou je zoiets niet doen.

Wat de VS ook zegt, ook zonder intel over false-flag is dit allang een zeer gevaarlijke situatie. Over twee weken weten we of het allemaal maar loze bluf was, of toch niet. Ik gok erop dat het deze keer geen bluf is en dat daarna sancties geen donder meer uitmaken. Daarna gaat Poetin kijken hoe stevig de NAVO eensgezind blijft. We gaan het zien.