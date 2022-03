Volgens mij haal jij wat zaken / propoganda door elkaar .

- Syrië is een vervolg van Arabische Lente , waarbij bevolk8ng in veel Arabische landeninformatie opstand kwam tegen hun regimes .. Om bij een eventueel succes meteen goede banden met nieuwe machthebbers te hebben zijn hier en daar door westerse landen opstandelingen gesteund . En of ze nu in islam , Christus of Sinterklaas geloven dat interesseert machthebbers echt geen reet ( geloof /opium / volk ) .

Die beloftes waarvoedere Putin lover het over heeft zijn toezeggingen die aan Gorbatsjov aan Soviet unie gedaan zijn , teneinde eenwording van Duitsland te bespoedigen ..

Kort daarna stortte Soviet unie in h staats greep Jeltsin met wat presidenten van wat republieken ) , en stonden onderdrukte republieke te trappelen om bij de NAVO aan te sluiten .Dat is een heel andere definitie als ‘ binnenvallen ‘ .

Dat hun vrees voor gestoord Russische dictators terecht is blijkt wel .

Maar goed 3 weken geleden hield Rusland nog vol dat ze aan het oefenen waren ! Maar hadd3n wel 8neen problemen met de wens van Oekraïne volk dat ze een bondgenootsch wilden met NAVO .. Daarna ging het om bevrijding van Russen in Donbas . Vervolgens de dreigings van Zelensky met NAVO kernwapens ..

Hoeveel gevangenkampen hebben ze nu al bevrijd trouwens ?