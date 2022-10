Het begint een steeds duidelijker verhaal te worden. Oekraïne heeft vroeg gemobiliseerd en is al maanden bezig tienduizenden troepen te trainen in binnen en buitenland. Onder andere de Britten doen echt veel maar ook in landen als Polen worden ze met bossen klaargestoomd. Rusland heeft gewacht tot de aanvankelijke troepenmacht uitgedund was en er geen andere keuze meer was dan mobiliseren. Nu lopen ze achter de feiten aan. De training van Oekraïnse soldaten wordt opgeschroefd terwijl ze er in moedertje Rusland achter komen dat ze geen voorzieningen hebben, geen middelen hebben en het enige wat ze eigenlijk wel hebben ongemotiveerde manschappen zijn die zelf hun uitrusting moeten crowdfunden of de hele dag dronken lopen te zijn.

Er zal ongetwijfeld weinig veranderen wat betreft front in de winter. Behalve dan dat je er donder op kunt zeggen dat er veel Russische jongens last krijgen van frostbite aangezien de juiste kleding ontbreekt.

In de bezette/bevrijde gebieden zullen ze snel klaar zijn met de Ruski's die (noodgedwongen) moeten gaan plunderen.

Een tactisch nucleair wapen heeft in deze fase ook helemaal geen nut meer. Het is een front van om en nabij 1000km. Het enige wat het zou kunnen veroorzaken is een tijdelijke kans op doorbraak waar al op voorbereid kan worden na het zien van de troepenopbouw. Het zal verder vooral Oekraïners vooral aanmoedigen nog feller te strijden en heel de wereld inclusief China zal zich massaal tegen Rusland keren.

Het boek is geschreven, linksom of rechtsom Putin ruimt het veld op termijn. Zijn sprookje is uit. Helaas voor hem niet te geschiedenisboeken in als degene die het Groot-Russich rijk herstelde.