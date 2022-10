Uw APC's in actie!

Ja, het gaat dus over de hele linie zo snel dat het eigenlijk moeilijk bij te houden is. Nederlander Robert Bor (bekend van) zit gelukkig bijzonder goed op de kaartjes, dus de Stratego-liefhebbers kunnen daar of na de breek terecht. Het lijkt erop dat de beste Russische eenheden opzettelijk zijn vastgezet, en zij vervolgens hun LPR/DPR-bondgenoten stilletjes in de steek lieten - zie video na breek. In de woorden van de Russische NPO zelf: "Waarom trekken wij meter bij meter op, terwijl Oekraïne dorp bij dorp optrekt."

In ander nieuws deed Elon Musk per Twitter-pol een voorstel dat neerkwam op nieuwe VN-gesuperviseerde referenda in de vier regio's, de Krim blijft bij Rusland en Oekraïne blijft neutraal. Zijn uitleg luidt: "Russia is doing partial mobilization. They go to full war mobilization if Crimea is at risk. Death on both sides will be devastating. Russia has >3 times population of Ukraine, so victory for Ukraine is unlikely in total war. If you care about the people of Ukraine, seek peace."

Als het puur een numbers game zou zijn zou hij een punt hebben. Maar Rusland heeft de logistieke, industriële en morele bandbreedte al totaal niet voor de mobilisatie van 300.000 man. Laat staan voor de mobilisatie van meer dan 6.970.035 man, want dat is dus Oekraïnes mannelijke bevolking van gevechtsleeftijd. Enfin, tamme take van Elon, maar de reactie van Zelensky is nog vermoeiender. En nog bedankt voor die Starlinks vanaf dag 1 hè.

Meer beelden en kaartjes na de breek.

Wat een beelden

POV trench clearing

Het lukt ze (de Russen) gewoon niet

Oh Oh Kherso

Voortgang

Total Collapse in Kherson Noord

Liniebreed voorwaarts

Russen laten LPR-troepen zonder melding stikken

Knap hoor. Geen friendly fire, wel Russische markering op eigen voertuigen

Double whammy

Lol deze coalition of the willing. Hij zegt "Poland" btw, geen "Holland"

Goede vraag, zoeken we op

Patronage society collapsing

"aanmeldingen"

Mmmhh?

