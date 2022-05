Wij hebben hier zo`n tunnelvisie ontwikkeld op het lijden door de holocaust, de oorlog en de hongerwinter, dat we geen goed beeld hebben van de strijd aan het oostfront. D-day is niet te vergelijken bij de slag om Stalingrad.

De tactiek van de verbrandde aarde gaf Rusland tijd om haar oorlogsindustrie op te starten, en legde het complete logistieke probleem bij de vijand. Russische soldaten waren extra gemotiveerd toen ze om hun eigen steden vochten. Die periode hebben diepe wonden geslagen in die landen. Je ziet een bepaalt fatalisme en acceptatie van de dood in de cultuur zitten. Strijd is gewoon, verliezen is okay. Dat gaat niet opgelost worden met een papiertje.

Dit wordt een vraag wie de grootste vernietigingskracht heeft. Dit wordt geen schaakspel waarbij de spelers elkaar een handreiking doen en tot remise besluiten voordat er een stuk geruild of gesneuveld is. Hier gaan we tot de laatste pion door, ook al is de situatie volledig hopeloos. Rusland gaat zich niet terugtrekken, elke tank moet je kapotschieten, elke soldaat gevangennemen. Er wordt net zoals driekwart eeuw geleden op eigen manschappen geschoten om ze voorwaarts te krijgen. www.express.co.uk/news/world/1603837/...

Bij een uitputtingsoorlog moet je niet alleen kijken of je betere wapens en afspraken hebt, maar ook of je die in voldoende aantallen en op tijd hebt. De VS en VK gaven niet alleen 110 Houwitsers, maar ook richting de 200.000 granaten. www.thedefensepost.com/2022/04/21/bid... en sofrep.com/news/britain-hands-over-de... (zelf ff optellen). Als je kijkt hoe de complete EU in Libië in een paar weken al haar munitie had weggewerkt, dan weet je hoe belangrijk het is op per kanon even bijna tweeduizend granaten te hebben.

We reageren niet meer op bedreigingen of machtsvertoon

We gaan terug naar de basis

Pure macht

Militairen

Materieel

Munitie

De rest is ruis.

Wie niet sterft, leeft.