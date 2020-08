- Archiefbeeld uit betere tijden (2017) -

Tweemaal eerder werd oppositieleider Aleksej Navalny (wiki) aangevallen, en de aanhouder wint. Zijn woordvoerster Kira Yarmysh schreef in een Russisch live verslag op Twitter:

"Vanmorgen keerde Navalny vanuit Tomsk terug naar Moskou. Tijdens de vlucht voelde hij zich slecht. Het vliegtuig maakte een spoedlanding in Omsk. Alexey is vergiftigd. We gaan nu met hem per ambulance naar het ziekenhuis. Een jaar geleden, toen hij in het detentiecentrum zat, werd hij [ook] vergiftigd. Blijkbaar deden ze nu hetzelfde met hem. We nemen aan dat Alexey vergiftigd was met iets dat door zijn thee was gemengd. Dat is het enige dat hij deze ochtend gedronken heeft. Artsen zeggen dat het gif sneller mengt als het in een hete vloeistof wordt opgenomen. Alexey is nu bewusteloos. Alexey ligt op de intensive care."

Vorig jaar, een week na het begin van zijn detentie, werd Navalny opgenomen in het ziekenhuis wegens een "acute allergische reactie" op een "onbekende chemische substantie". In 2017 werd hij aangevallen met Zelyonka, een groene kleurstof die bijzonder moeilijk te verwijderen is, en een van zijn ogen beschadigde. Kortom, typisch zo'n man die niet met kritiek om kan gaan en daarom maar doet alsof hij """vergiftigd""" is.

Update: "The Kremlin wishes Alexei Navalny a speedy recovery". L O L

Het noodlottige theetje en de kermende aftocht

Medic!

Zo'n arts die binnenkort uit een raam gesprongen wordt

Het oeuvre

