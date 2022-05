Zullen we het eens hebben over dat "Z" symbool? Het bestaat namelijk niet eens in het cyrillische schrift. Daar is het "3". Maar de meesten denken dat "Z" staat voor "Zapad" of 'west' of 'westen'. Vergis je niet. Dit is geen toeval. Poetin vecht niet tegen een vermeende joodse nazi in Kyiv. Hij maakt er een oorlog van tussen "V" of "Vostok" of 'oost' en ons. Zijn hele oorlog draait erom dat Rusland haar invloedssfeer (lees zijn maffia territorium) moet behouden en daar recht op heeft. Hij wil geen burgers beschermen in de Donbas of wat dan ook hij is van mening dat Rusland controle (lees maffia operaties) moet hebben over alle "historische" gebieden. Van Siberië tot Estland tot Polen tot Oekraïne alles is van Rusland. Deze koloniale "beer" is gevaarlijk en diende al in 2003 gestopt te worden. We zijn nu bijna 20 jaar verder en het is tijd om een einde te maken aan Rusland en het terug te brengen naar een desolaat stukje ellende rondom Moskou en Sint Petersburg.