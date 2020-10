De Partij voor de Toekomst is nu al verleden tijd. Henk Otten & Henk Krol zijn de nieuwe Henk Westbroek & Henk Temming, en dat allemaal voor het goede doel. Maar ook voor de kapitein van de Renaissancevloot zijn er nieuwe kopzorgen. Naar verluidt is de Chef IT van de fractie (ene Robert Bor) spoorslags vertrokken bij FvD. Daarnaast wordt er in het FvD-circuit gefluisterd dat het steeds kleiner wordende rationele smaldeel moest lullen als brugman om Willem Engel als gast uit het inmiddels roemruchte FvD Journaal te houden. Tot slot zwelt de roep aan om Baudet te onderwerpen aan een lijsttrekkersverkiezing, mede omdat ook binnen de partij hardop getwijfeld wordt of Thierry wel in staat is om de boel bij elkaar te houden.

Toen we over deze faits divers rond belden, spraken we onder meer met de Groningse ondernemer Kees Eldering. Deze beoogd medecampagneleider voor de online campagne van de komende verkiezingen stapte zelf recent óók van boord, zo vertelde hij in reactie op vragen van deze website: "Ik ben opgestapt als vrijwilliger bij FVD. Ik kon me niet meer motiveren om actief te zijn. Ik ben werkzaam in een sector die hard is getroffen door de coronacrisis en heb ook mijn volle aandacht bij mijn bedrijf nodig", schrijft Eldering aan GeenStijl.

'Liever een viroloog dan een rapper'

"Daarnaast kan ik mij niet vinden in de door FVD gecommuniceerde standpunten rondom corona. Ik luister liever naar een viroloog dan naar een rapper waar het dit onderwerp betreft. Ook ben ik persoonlijk voor het onmiddellijk beëindigen van de gaswinning in Groningen, voor mij een belangrijk standpunt." FvD is van mening dat aardbevingen door gaswinning "geen genocide ofzo" zijn, aldus Baudet in juni in één van zijn FvD Journaals. Zijn partij wil blijven pompen.

'Ik steun Baudet 100%'

Ondernemer Eldering laat Baudet overigens niet vallen als lijsttrekker: "Voor wat betreft de discussie rondom het lijsttrekkerschap, ik steun Thierry 100% als lijsttrekker voor FVD. Ik begrijp ook niet helemaal waar deze discussie over gaat, aangezien de steun voor Thierry zonder lijsttrekkersverkiezingen ook wel duidelijk is voor iedereen binnen en buiten FVD. Ik ben wel van mening dat de leden (op termijn) zelf een bestuur zouden moeten kunnen voordragen en installeren. Daar zou de discussie beter over kunnen gaan mijns inziens."

Met dat laatste verwijst Eldering naar een blog van de jurkjes van Jinek, waarin het bestuur door een anonieme bron als "hofhouding" van Baudet wordt omschreven. Eldering heeft een ander beeld: "Ik ken Astrid, Lennart en Olaf als zeer hardwerkende mensen en ben van mening dat die citaten geen recht doen aan hun inspanningen." Volgens Eldering ligt het probleem niet bij het bestuur, maar ging het mis na het vertrek van Henk Otten: "Door het plotse vertrek van Henk zijn er vorig jaar veel onervaren JFVD-ers actief geworden in de fractie en op het partijkantoor. Ik denk dat hun gebrek aan ervaring en professionaliteit Thierry en de FVD als geheel naar beneden halen. Het zou mijn inziens beter zijn voor de partij als al deze junioren binnen de JFVD ervaring opdoen. Ik ben wel van mening dat de JFVD-ers zich echt het schompes werken om alles zo goed mogelijk te doen. Het is voor Thierry erg moeilijk om professionals aan te trekken."

Dat laatste is ook voor onafhankelijke buitenstaanders (en met een toevallige blik op het FvD Journaal) inderdaad steeds zichtbaarder.

