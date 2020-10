Vanavond als de cafés gesloten zijn, is de bar van Chips. Nootjes. Bier. gewoon geopend en ontvangen wij niemand minder dan Annabel Nanninga, ons nog altijd beter (en liever) bekend als A. Nanninga. Dat ze op GSHQ aan het blogbuffet aan zat, is al een eeuwigheid geleden. Tegenweurdig is het La Nanninga en is ze raadslid, statenlid én senator namens het Forum voor Democratie. Met die partij gaat het onder leiding van Thierry Baudet momenteel echter niet zo lekker. Terwijl FvD door de peilingen omlaag tuimelt, zwelt de interne roep om een lijsttrekkersverkiezing steeds luider aan.

Online vliegen de volstrekt niet representatieve twitterpolls je om de oren, waaruit blijkt dat nog geen kwart Thierry als geschikte lijsttrekker ziet, terwijl Annabel richting de 50 procent peilt. Zelfs de kletsschrijvende jurkjes van Jinek krijgen medelijden en beginnen moederlijke adviezen te geven. Daar moeten we het uiteraard toch even over hebben, want tussen alle chaos in de gangen van de nieuwe zuil wordt in gemeenteraad Amsterdam hard gewerkt door de onverstoorbare Grande Dame van de partij. Omdat alle kroegen toch gesloten zijn, hier alvast de voorpretlink naar het FVD Journaal Chips. Nootjes. Bier. En Annabel Nanninga! Vanavond om 21:00 uur, LIVE.

VRAGEN? Stel ze hieronder!

En nog even dit:

3 november. Live van 21:00 uur totdat er een winnaar is: Chips. Nuts. Beer. US Elections 2020! Met Donald "Orange Man Bad" Trump. Joe "Sleepy Joe" Biden en hun race om het Witte Huis. Met live bij ons aan de bar: Hans Teeuwen. Roderick Veelo. Theodor Holman. Tom Staal. De Stijlloze Redactie. Nog veel meer hooggeëerde gasten waarvan er niet eentje Mouthaan gaat op Trump en iedereen Biden met het respect behandelt dat een seniele staatsbejaarde verdient. Drop a nickel in het donatiebakje hieronder, zodat we maximaal kunnen uitpakken met Stax-tartende techniek, blauwe en rode rookmachines en een CNN holodeck zoals bij Wolf Blitzer maar dan met meisjes in stars & stripes-bikini's. Kan allemaal, als u maar betaalt. Wat krijg je terug? De US Elections gegarandeerd NPO-loos & Jinekvrij! Help ons een HELE DIKKE liveshow te maken op 3 november. Reaguurder Super-PAC, RAISE THE FUNDS!