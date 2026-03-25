achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

GSTV. Diederik Boomsma (JA21) GAAT LOS over discriminerende vacature Erasmus Universiteit

Didi vs de schedelmeters

LIVEBLOG IRAN HIER

Het is treurig gesteld met academisch Nederland. De Erasmus Universiteit plaatste afgelopen week ineens 2 vacatures waarin kandidaten werden gezocht op basis van de juiste huidskleur en de juiste mening. De sollicitanten moesten allereerst "of color" zijn en beschikken over een "Commitment to integrating progressive, antiracist and social justice resources and pedagogy in the classroom". Toen bleek iedereen dat een beetje gek en tevens racistisch vond, werden de vacatures lafjes aangepast en was het ineens overduidelijk doelbewuste discrimineren toch "onbedoeld". Bezorgd over dit institutionele racisme (en omdat we er toch waren) zochten we in Den Haag een volksvertegenwoordiger die hier zijn licht over wilde laten schijnen. Nou wil het geval dat het veroordelen van ANTI-BLANK racisme bij niet alle partijen even gemakkelijk gaat, maar gelukkig was daar DIEDERIK BOOMSMA van JA21. Didi, kom er maar in!

Tags: gstv, diederik boomsma, erasmus
@Zorro | 25-03-26 | 13:37 | 26 reacties

Reaguursels

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.