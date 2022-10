Bovenstaand dus Adam Deilmkhanov, Russisch 'parlements'lid en commandant van de Tsjetsjeense tak van Poetins Rosgvardiya. Hij zegt dat de Tsjetsjenen de universiteiten in de gaten houden en de boel aan komen pakken als studenten zich tegen Poetin blijven verzetten. En zulke taal van een Tsjetsjeen tegen alle Russische universiteitsstudenten - dus ook in Moskou en Sint-Petersburg - is eigenlijk ongehoord. Dat soort toestanden krijg je dus, als de oorlog (al drie weken) definitief verloren is. Op het slagveld is het ook vandaag niet bij te houden, al lijkt Rusland wel voor het eerst een verdedigende positie in stand te houden bij het Nova Kakhovka-dam-bruggenhoofd.

Dan even over die filmpjes van die onderstaande - inmiddels virale - scene waarin Russische soldaten naast een trein staan te wachten en klagen dat ze helemaal niks hebben. Want daar vallen een aantal dingen aan op. Een van de 'woordvoerders', Sergey Surkov, zagen we al eerder klagen als dienstplichtige. De soldaten zien er aanzienlijk fitter uit dan de gemiddelde groep dienstplichtigen, voor het eerst dragen 'dienstplichtigen' skimaskers en, ja, weinig subtiel, maar een aantal van hen dragen Wagner Group patches op hun schouder, lol.

Daarbij wordt de video hevig verspreid in allerlei pro-Wagner Group-kanalen. En werd er gisteren dus in Moskou een medewerker van Yevgeny Prigozhin's (eigenaar van de Wagner Group) medianetwerk genaamd Patriot opgepakt. Die medewerker, Aleksey Slobodenyuk, beheert een groot aantal Telegram-groepen die zich zeer fel uitlaten over Poetins kliek, specifiek MinDef Shoigu en MinBuz Lavrov. De arrestatie werd uitgevoerd een SOBR Rosgvardia Spetsnaz eenheid (extreem loyaal aan Poetin), en niet door de FSB. Wat dus weer duidt op een defacto hete oorlog tussen de eigenaar van de Wagner Group Yevgeny Prigozhin en MinDef Sergei Shoigu.

Nou, als je zelfs tijdens het kookpunt van een stammenstrijd binnen de Slavische elite geen filmpjes op het internet meer op het eerste gezicht kunt vertrouwen. Waar doen we het dan nog voor met z'n alle? Verdere analyse van de stammenstrijd hier. Veel meer war vids na de breek.

Deze klaag-vid is dus mogelijk een Wagner Group-campagne tegen MinDef Shoigu

Russische BMP crew geeft zich over

Hardste Hummer vid ooit. Geluid AAN voor Halo sountrack

Deze drop off ging vooraf aan bovenstaande terugtocht

Deze heerlijke war buggy vid

Drone uit de lucht getrokken met anti-drone wapen

Meer Hummer-actie