Extreem cinematische beelden weer. Bovenstaand ziet u Yevgeny Prigozhin, Poetins 'chefkok' en oh ja ook soort van eigenaar van Russisch huurlingenleger de Wagner Group. Al minstens vanaf begin augustus reist hij langs Russische gevangenissen om gevangenen over te halen hun vrijheid te 'verdienen' na een frontlinie-dienstverband als Wagner-soldaat.

"“They are primarily interested in murderers and robbers, they treat the drug addicts warily, the same with the rapists. It’s better, he said, for it to not be common killers, but straight up calculating ones–you will like it with us, he said. In general, he gave the impression of a maniac,” one unnamed inmate was quoted telling Mediazona. The inmate went on to note there seemed to be no coercion to join, though “very many” did sign up, he said, estimating that at least 200 inmates eagerly accepted the offer."

Nooit eerder verschenen er videobeelden van Prigozhin Op Tour, maar nu dus wel die zijn dubbel overdwars het kijken waard. In deze speech stelt hij dat gevangenen na 6 maanden frontlinie-dienst hun gehele gevangenisstraf kwijtgescholden krijgen, ongeacht hoe lang. Hij vraagt zelfs even specifiek hoeveel er een levenslange straf hebben, en impliceert dat zij dus sowieso niets te verliezen hebben.

Paar spelregels wel: terugtrekken is verboden. Overgave is verboden en te allen tijde heb je een laatste granaat bij je om jezelf op te blazen voordat je gevangen genomen wordt. Bij desertie word je geëxecuteerd. Alcohol, drugs en seksueel geweld tegen mensen en dieren van welk geslacht dan ook zijn verboden. En we hebben het liefst geen zedendelinquenten maar vergissingen worden nu eenmaal gemaakt.

Verder nog vragen? Oh, waarom we het steeds over denazificatie van Oekraïne hebben terwijl de oprichter en leider van de Wagner Group Dmitry Utkin zelf minstens drie nazi-tatoeages heeft en zijn huurlingen regelmatig nazi-teksten en symbolen achterlaten op uitzendingen? Stel niet van die moeilijke vragen, want je hebt 5 minuten om te beslissen of je hier nog 20 jaar wegrot of dat je heldhaftig aan stukken geschoten wordt - want dat word je.

Oprichter/leider Wagner Group Dmitry Utkin met 3 nazi-tatoeages

Langere video, iets minder aangename vertaling

Het Russische Leger Bestond Alleen Op Papier - deel 2

Ja.

Dus dan maar: gevangenissen leeg trekken!

Is zo