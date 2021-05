:

Doet mij denken aan twitter en youtube. Al dat rabiate rechtse geluiden dat wordt weggejorist. Nu is inmiddels ook links aan de beurt.

Nu ben je blij met het paspoort. Straks ben je ook aan de beurt, maar dan is het te laat.

First they came for the socialists, and I did not speak out—

Because I was not a socialist.

Then they came for the trade unionists, and I did not speak out—

Because I was not a trade unionist.

Then they came for the Jews, and I did not speak out—

Because I was not a Jew.

Then they came for me—and there was no one left to speak for me.