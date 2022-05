Wat mij ergens wel stoort zijn al die grote woorden, en al die clichė’s; niet vanzelfsprekend, belangrijk, niet vergeten, respect, en tegenwoordig ook gezeik over inclusie, maar vervolgens is bevrijdingsdag maar een keer in de vijf jaar een nationale feestdag. Want zó belangrijk is het dan toch ook weer niet. Ik schijt van het gebrek aan vaderlandsliefde in Nederland. Die linkse oikofobie die sinds de jaren ‘70 rondwaart in ons land. .