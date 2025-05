Op 4 en 5 mei is het altijd leuk en leerzaam om met het hele gezin een indrukwekkende film over de Tweede Wereldoorlog te kijken - ook daar is keihard voor gevochten. Maar goed, voor vanavond heeft u al keuzestress, want de moeilijkste vraag van het jaar is: welke film moet het nu weer worden? Mama wil namelijk een drama over de Jodenvervolging zien, papa iets over een bekende slag met veel knallen, schieten en explosies, de puberzoon wil een biopic over Churchill of Hitler en dan komt de tienerdochter natuurlijk weer met Triumph des Willens op de proppen. Lastig, gezeik, discussies, grote kans dat het allemaal niet doorgaat en ieder zijn eigen ding gaat doen. Maar probeer het vanavond toch centraal te houden en met z'n allen IN VRIJHEID een fillumpie te kijken. Doe dat nou indachtig al die gevallen helden, als eerbetoon, dan heeft u 80 jaar na dato ook in het verzet gezeten een soort bijdrage geleverd. Na de klik kunt u met het hele gezin een polletje invullen, volg straks de uitslag gewoon blindelings en heb een mooie bevrijdingsdagavond met een geweldige oorlogsfilm!

NB Vergeet niet voor zonsondergang de vlag weer binnen te halen.