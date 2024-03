Dit. Is. Nederland. En het is niet iets om trots op te zijn. Neergehaalde Israëlische vlaggen, kreten over een rivier en een zee in ons nationale parlement en een Holocaustmuseum dat bij de opening de haat ontvangt waar het juist zo voor waarschuwt. Het antisemitisme is sinds de oorlog in Gaza uit de schaduwen gekropen en marcheert schaamteloos door de Nederlandse straten. Het gevolg: Joden die geen keppeltje durven te dragen, verborgen krantjes en nu ook voorstellingen over de Tweede Wereldoorlog die geen doorgang kunnen vinden vanwege de polarisatie en de dreigende sfeer in de samenleving. "Daardoor is de veiligheid tijdens de voorstellingen mogelijk in het geding (...) We zouden dan de politie moeten inschakelen. Dat ging ons te ver" Er is dus tegenwoordig politie nodig als een man in een zaaltje over de Tweede Wereldoorlog komt praten. Agenten die het lastigvallen van satirische cabaretiers moeten onderbreken zodat we de verhalen uit de donkerste dagen van de vorige eeuw kunnen delen en lessen kunnen trekken uit de fouten uit het verleden. Belangrijke lessen, want bijna 79 jaar later lijken we nog maar verdraaid weinig geleerd te hebben. Dit is Nederland en we zijn ver afgegleden.