Hoi. Het is weer zover. De jaarlijkse Nederlandse halfstok hoogmis van Nederland over Nederland. Twee minuten de smoel houden, hoe moeilijk kan het zijn? De Vierde Mei 20:00 uur is Onze Alamo, nadat we alles al kwijtgeraakt zijn, van Sinterklaas tot Paasstol, van Vuurpijl tot Vreugdevuur, van Kijkcijfers tot Kerst. En nu mogen we geeneens meer onze eigen doden eerst herdenken. Danwel zwijgzaam staren naar het RoodWitheidBlauw. Niet schrikken van de schrikbarende fotoo, met die sniper op het dak van Hotel Krasnapolsky bij de Dam. Dat is een oudje uit 2009. LOL: NIET VOOR PUBLICATIE (PRINT/ONLINE) DOOR STORY, WEEKEND, PRIVÉ, PARTY, RTL BOULEVARD EN TELEGRAAF. GOOD GOAN! ANP! Waren we maar zo doortastend tegen mallotenidioten met buitenlandse vlaggen op de Dam vandaag. What's next? Een februaristaking in oktober? LIVESTREAM

Update: Dam om 19:33 uur al helemaal vol. Respect