Even eerlijk: wij hebben het helemaal gehad met het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Normaal gesproken geven die ons iedere bevrijdingsviering weer een fijne rel over wat voor een Jodenhater of dronken clown nou weer wordt uitgenodigd als ambassadeur en kunnen wij daar weer een paar vrolijke topics over tikken. Maar dit keer is f-ing Splinter Chabot uitgenodigd om in de Utrechtse Domkerk de 5 meivoordracht te houden, en het enige controversiële aan Splinter Chabot is het feit dat hij gewoon he-le-maal niks kan, zo blijkt ook weer uit dit promofilmpje.

We pakken er gewoon één zinnetje uit om te laten zien wat een ontiegelijke clown Splinter Chabot is. Komt ie. "Hoe groot of hoe klein ook, elke bijdrage aan vrijheid is even belangrijk." Wat. WAT? WAT!? WAT ZEG JE NOU SPLINTER!?!? Iedere bijdrage aan vrijheid is even belangrijk? Wat is dat voor gezwam man, wat een aantoonbare nonsens, als dit is wat je over vrijheid te zeggen hebt, maak dan eens gebruik van de vrijheid om gewoon je mond te houden. Iedere bijdrage aan vrijheid is even belangrijk. Zeg dat tegen al die jongens op de begraafplaats in Margraten, die hun leven gaven voor onze vrijheid. Is hun bijdrage even belangrijk als de bijdrage van Bas Overmars die honderd ingezonden brieven aan De Telegraaf stuurt? Is de bijdrage van de Soldaat van Oranje even belangrijk als jouw protestactie toen het kabinet de winsten van uitgevers een beetje wilde afromen? Iedere bijdrage aan vrijheid is helemaal niet even belangrijk, gelukkig maar, zo is de vrijheid om op 5 mei lekker niet naar de lezing van Splinter Chabot te luisteren een stuk belangrijker dan de vrijheid van Splinter Chabot om op 5 mei een lezing uit te spreken. Of zoiets. Nou ja. Wij hebben die dag vrij in ieder geval. Lekker belangrijk dit.