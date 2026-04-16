WEGENS SUCCES omgeduwd: Soldaat van Oranje

Wacht wat

Erik Hazelhoff Roelfzema en prins Bernhard

De chronische verkoudheid van de podiumkunsten KEERT TERUG o nee. Ene Petra Alkema heeft een boek hitpiece geschreven over de Soldaat van Oranje (op de foto: de twee Soldaten van Oranje) en haar conclusie is dat Erik Hazelhoff Roelfzema helemaal geen held is, maar een opportunistische corpsbal, een opschepper, een leugenaar en een klungel die operatie Contact Holland liet mislukken waardoor tientallen mensen werden opgepakt en geëxecuteerd. En dat lintje had er volgens Alkema niet mogen komen EN DIE MUSICAL AL HELEMAAL NIET. In welk speelveld de bal ook ligt, dit is zó extreem Nederlands: al onze helden moeten kapot. Straks gaan ze ons nog vertellen dat Jan-Peter Balkenende helemaal niet kan skateboarden, dat Pim Fortuyn hetero was of dat Anne Frank samenwerkte met de nazi's. Wie moeten we nog vertrouwen?!

Tags: soldaat van oranje, Erik Hazelhoff Roelfzema, petra alkema
@Mosterd | 16-04-26 | 09:30 | 142 reacties

