HOERA Soldaat van Oranje jarig
De musical STOPT
HOERA SOLDAAT VAN ORANJE DE MUSICAL IS 15 JAAR
Dit topic gaat stoppen
NEE HOOR GRAPJE DIT TOPIC GAAT NOG EVEN DOOR
We stoppen echt
TOPIC TOCH VERLENGD
Ben je nou nog niet geweest
WE GAAN DOOR
Binnenkort einde
NEE HOOR
Jawel einde
WE GAAN DOOR
Stop
WEGENS SUCCES VERLENGD
Er gaat niemand meer
JAWEL 15-JARIGEN ZIJN NU GRATIS
Tot nader order Soldaat van Oranje gestopt
ENNNN WE GAAN WEER VERDER
Pauze
VOOR EEN VERNIEUWDE SHOW
Soldaat van Oranje stopt op 17 december
KIES NU VOOR HET GENERATIE-AANBOD
Ik ben al drie keer geweest
KOM DAN NOG MAAR EEN KEER
Die hoofdrolspeler heb ik al gezien
NU MET NIEUWE HOOFDROLSPELERS
Ik wil dit niet meer
JAMMER
Binnenkort het einde
KOM DAN NOG MAAR BIJ PAUW & DE WIT
Jezus wat een mooie verkoopcijfers
WE GAAN NOG EVEN DOOR!
Laatste kans dit unieke spektakel te beleven
EEN KANS VOOR NOG EENS 15 JAAR
Is dit dan de laatste winter?
WEGENS SUCCES VERLENGD TOT DE ZOMER
We gaan weg
WE ZIJN TERUG EN HOE
Het einde nadert
HET EINDE VAN DEZE VOORSTELLING TOT MORGEN
We stoppen ermee
OP DEZE LOCATIE WE GAAN ELDERS VERDER
Het is genoeg geweest
GENOEG DAT JE NOG NOOIT BENT GEWEEST
Het is klaar
VOOR EEN NIEUWE VOORSTELLING TOT KOMENDE HERFST
Het doek valt
OM MORGEN WEER OP TE GAAN
Het applaus ebt weg
MAAR NIET VOOR LANG
We sluiten het hoofdstuk
VOOR VANDAAG
We verlaten het podium
EN ZIJN MORGEN WEER TERUG
We ronden het project af
MAAR NIET VOORDAT WE NOG 1.000.000 VOORSTELLINGEN HEBBEN GEDAAN
We nemen afscheid van elkaar
EN DAN ZIEN WE ELKAAR MORGEN WEER
De batterij is leeg
LADEN WE VANAVOND WEER OP
We houden het hierbij
EN WE VERLENGEN DE SHOW WEGENS VEEL SUCCES
We zetten er een punt achter
EN KOMEN MET EEN FAMILIEDEAL
De lichten doven
MAAR NIET BIJ ONS
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
