achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

HOERA Soldaat van Oranje jarig

De musical STOPT

HOERA SOLDAAT VAN ORANJE DE MUSICAL IS 15 JAAR

Dit topic gaat stoppen

NEE HOOR GRAPJE DIT TOPIC GAAT NOG EVEN DOOR

We stoppen echt

TOPIC TOCH VERLENGD

Ben je nou nog niet geweest

WE GAAN DOOR

Binnenkort einde

NEE HOOR

Jawel einde

WE GAAN DOOR

Stop

WEGENS SUCCES VERLENGD

Er gaat niemand meer

JAWEL 15-JARIGEN ZIJN NU GRATIS

Tot nader order Soldaat van Oranje gestopt

ENNNN WE GAAN WEER VERDER

Pauze

VOOR EEN VERNIEUWDE SHOW

Soldaat van Oranje stopt op 17 december

KIES NU VOOR HET GENERATIE-AANBOD

Ik ben al drie keer geweest

KOM DAN NOG MAAR EEN KEER

Die hoofdrolspeler heb ik al gezien

NU MET NIEUWE HOOFDROLSPELERS

Ik wil dit niet meer

JAMMER

Binnenkort het einde

KOM DAN NOG MAAR BIJ PAUW & DE WIT

Jezus wat een mooie verkoopcijfers

WE GAAN NOG EVEN DOOR!

Laatste kans dit unieke spektakel te beleven

EEN KANS VOOR NOG EENS 15 JAAR

Is dit dan de laatste winter?

WEGENS SUCCES VERLENGD TOT DE ZOMER

We gaan weg

WE ZIJN TERUG EN HOE

Het einde nadert

HET EINDE VAN DEZE VOORSTELLING TOT MORGEN

We stoppen ermee

OP DEZE LOCATIE WE GAAN ELDERS VERDER

Het is genoeg geweest

GENOEG DAT JE NOG NOOIT BENT GEWEEST

Het is klaar

VOOR EEN NIEUWE VOORSTELLING TOT KOMENDE HERFST

Het doek valt

OM MORGEN WEER OP TE GAAN

Het applaus ebt weg

MAAR NIET VOOR LANG

We sluiten het hoofdstuk

VOOR VANDAAG

We verlaten het podium

EN ZIJN MORGEN WEER TERUG

We ronden het project af

MAAR NIET VOORDAT WE NOG 1.000.000 VOORSTELLINGEN HEBBEN GEDAAN

We nemen afscheid van elkaar

EN DAN ZIEN WE ELKAAR MORGEN WEER

De batterij is leeg

LADEN WE VANAVOND WEER OP

We houden het hierbij

EN WE VERLENGEN DE SHOW WEGENS VEEL SUCCES

We zetten er een punt achter

EN KOMEN MET EEN FAMILIEDEAL

De lichten doven

MAAR NIET BIJ ONS

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Tags: soldaat van oranje, MUSICAL, feest
@Mosterd | 30-10-25 | 17:29 | 88 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Slechte week positief afsluiten in het StamCafé

Net wat we nodig hebben: positiviteit en een geopend café

@Dorbeck | 29-08-25 | 21:30 | 511 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.