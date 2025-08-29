Goh vrijdag alweer. Een week nadat het kabinet viel na reeds in juni gevallen te zijn. Een week nadat bekend werd gemaakt dat de moordenaar van Lisa op de COA-locatie aan de Hogehilweg in Amsterdam verbleef. Een week verder, een week waarin niks beter werd maar alles juist veel slechter leek te worden, waarin niks bekend werd over de identiteit van de moordenaar van Lisa, waarin de COA-chaos nog een stukje erger werd, waarin de politie Amsterdam met een oplossing kwam voor de misdaadproblemen discriminatie door de politie Amsterdam (een paal), waarin op de valreep XR een feestje viert want er mag weer gevlogen worden vanaf Schiphol door de mensen die het anderen onmogelijk willen maken te vliegen vanaf Schiphol, en, tot slot, de week waarin Lucia de Berk overleed, onterecht veroordeeld en veel te jong gestorven waardoor alleen nog een emotioneel verhaal voor de eeuwigheid rest. Nog bedankt rechtsstaat! Gelukkig is er dit weekend ook feest. Het mooiste sportweekend van het jaar, op de MotoGP in Assen na, staat op het programma en door het heerlijke Hollandse zomerweer de regen maakt Verstappen zelfs kans op WINST. Als de XR-rebelletjes het nu maar niet verpesten. Nee, niet aan denken, niet aan denken. We moeten deze werkweek positief kunnen eindigen. Laten we meedoen met het Zandvoortse feestje, vieren dat Martin Bosma de Tweede Kamer weer in wil, de ellende even vergeten, een biertje pakken, een negroni opslurpen of een vinootje sippen en ons laven aan iets van Literatuur of Muziek (na de klik). Het is immers maar één keer het laatste augustus-weekend in 2025, nietwaar? Proost dus op de diep in ons verscholen positiviteit die er nu eindelijk een keertje uit mag komen. Tap is open!