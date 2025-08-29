achtergrond

Lucia de Berk overleden

Damn

Extreem verdrietig nieuws. Lucia de Berk is overleden. Ze werd slechts 63 jaar. Lucia de Berk werd bekend op een van de meest verschrikkelijke manieren om bekend te worden: namelijk als Lucia de B. Ze werd onterecht veroordeeld voor moorden op baby's die ze nooit gepleegd had. In 2010 werd ze vrijgesproken, nadat ze 6,5 jaar had vastgezeten omdat een paar togadragers niks van kansberekening snapten. De zaak werd later bekend als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in de Nederlandse geschiedenis. Het laatste woord is aan haar (zelf ook ernstig zieke) advocaat Stijn Franken: "Maar ze was veel te jong en dit is veel te snel gegaan."

Tags: lucia de berk, overleden, rip
@Ronaldo | 29-08-25 | 18:28 | 174 reacties

