Viola Holt (76) overleden
Viola Holt
Droevig nieuws van het BN'er-front: Viola Holt is overleden aan een hartaanval. Nederland kent haar vooral als covergirl van de best verkochte Playboy ooit in 1984, en als een van de geweldige presentatrices van het jaren '90-fenomeen De Vijf Uur Show op RTL4 . Nadat ze daar in 1999 wegging dook ze nog her en der nog op televisie, en dat was dan meestal hartstikke leuk en grappig. De laatste jaren verscheen ze ook op internet, dat was dan meestal wat minder leuk en grappig. Laten we ons vooral de goede jaren herinneren. RIP Viola.
Prachtige laatste tweet wel
Wat een fijne dag, huishouden boodschappen boswandeling 1 whiskeytje op het terras, thai food op het fornuis, en kijkend naar de prachtige grote maan, genietend van de Peer Gynt suite op de radio. Allemaal iets om blij van te worden, en dankbaar voor onverwachte geluksmomenten.— viola holt (@holt_viola93932) November 6, 2025
