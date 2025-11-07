achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Viola Holt (76) overleden

Viola Holt

Droevig nieuws van het BN'er-front: Viola Holt is overleden aan een hartaanval. Nederland kent haar vooral als covergirl van de best verkochte Playboy ooit in 1984, en als een van de geweldige presentatrices van het jaren '90-fenomeen De Vijf Uur Show op RTL4 . Nadat ze daar in 1999 wegging dook ze nog her en der nog op televisie, en dat was dan meestal hartstikke leuk en grappig. De laatste jaren verscheen ze ook op internet, dat was dan meestal wat minder leuk en grappig. Laten we ons vooral de goede jaren herinneren. RIP Viola.

Prachtige laatste tweet wel

Tags: viola holt, overleden, hartaanval
@Ronaldo | 07-11-25 | 12:03 | 52 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Gerard Cox gestopt met zingen

Voor je 't weet is heel die zomer alweer lang voorbij

@Ronaldo | 14-09-25 | 12:58 | 165 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.