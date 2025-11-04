achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

NU.nl: Nelly Frijda overleden

RIP MA FLODDER

Ma Flodder is gestopt met roken. Dat meldt het altijd goed geïnformeerde NU.nl, en u weet: als het op NU.nl staat is het waar. Toch?

Toch???

UPDATE - MAAR Nu.nl, wat doet u nu???

Tags: nelly frijda, rip, overleden, ma flodder
@Ronaldo | 04-11-25 | 13:03 | 103 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Gerard Cox gestopt met zingen

Voor je 't weet is heel die zomer alweer lang voorbij

@Ronaldo | 14-09-25 | 12:58 | 165 reacties

Hans Wiegel gestopt met roken

Nu definitief de beste premier die we nooit gehad hebben

@Ronaldo | 20-05-25 | 11:48 | 208 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.