NU.nl: Nelly Frijda overleden
RIP MA FLODDER
Ma Flodder is gestopt met roken. Dat meldt het altijd goed geïnformeerde NU.nl, en u weet: als het op NU.nl staat is het waar. Toch?
Toch???
UPDATE - MAAR Nu.nl, wat doet u nu???
Reaguursels
