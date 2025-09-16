Robert Redford (1936) overleden
Een Man met hoofdletter m
Het heerschap werd 89 jaar oud en kon terugkijken op een leven lang aan prachtprestaties. Hij stierf vanochtend in zijn huis in Utah, en de New York Times schrijft: "His death, in the mountains outside Provo, was announced in a statement by Cindi Berger, the chief executive of the publicity firm Rogers & Cowan PMK. She said he had died in his sleep but did not provide a specific cause." Millennials kennen hem mogelijk voornamelijk uit het onderstaande meesterwerk Spy Game.
Glansrol in het fenomenale Spy Game
Soldaat
A compilation of movie legend ROBERT REDFORD's best moments. #RIP pic.twitter.com/qkf8rQ7ByG— All The Right Movies (@ATRightMovies) September 16, 2025
Reaguursels
