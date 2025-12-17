De kerstborrel, u kent het wel. Plankton van de zesde heeft zich een heel jaar laten afblaffen door z'n baas en hangt van ellende al sinds 16.30 uur met wijd opengesperde mond onder de Heineken Blade, Jeroen van sales heeft 400x z'n ballen gekopieerd op de HP Smart Tank Plus 570 (die in wachtstand staat, dus de kopietjes rollen er pas morgenvroeg uit) en Jeanine van de balie blijkt een fervant verzamelaar van de werken van (dr.!) Sid Lukkassen, van wie 'Kerkgangers & Zuilenbouwers' haar absolute favoriet is. HR vond het een goed idee iets te doen met 'petje op petje af' waarbij alle politieke verhoudingen op scherp worden gezet: heb je PVV gestemd petje op, heb je GroenLinks gestemd petje af. En dan moet iedereen mét een petje verplicht over genocide praten met de mensen zonder petje. Dolletjes! Vanavond mogen wij. Geen quiz, geen speech, geen verkiezing voor Foute Kersttrui van het Jaar, geen sjoeltoernooi, geen kerstbingo en geen raad de collega die op de plee met de office manager heeft getongd. De Grote GeenStijl 2025 Kerstborrel, wel met bier en wijn en vlees en vis. Tot straks, Raymond van Barneveld op het grote scherm. UPDATES VOLGEN. Later meer.