Veel gehoorde welkomstzin hier op GSHQ als er weer een of andere hotemetoot binnenvalt voor de vermaarde GeenStijl Podcast: "Euh ja we hebben wel koffie, maar het is gore koffie." We onderwerpen ons hier aan de combinatie van de kreupele goden: een of andere halfautomaat van Jura met droge tarrels Douwe Egberts Aroma Rood, ook wel bekend als Aroma Dood (iedereen weet dat je qua supermarktbonen gewoon moet gaan voor Perla). Dan hebben we ook nog eens een vaatwasser die onze Cortés-mokken impregneert met PFAS en ebola en daar moet je het dan maar mee doen, zo in de vroege ochtend, als Schots, scheef weer eens staat te jammeren over de belachelijke voorzetten van Anton Gaaei. Maar het moet zo zijn. Kantoorkoffie mag ook helemaal niet lekker zijn, lekkere koffie drinkt u maar bij uw ravissante buurvrouw. Kantoorkoffie is een overbrugging richting cola zero, wat weer een overbrugging is richting bier. Voor het Grote GeenStijl Kantoorkoffie Onderzoek mag u in de comments meepraten over de belachelijke bocht die u vijf dagen per week vier keer per dag naar binnen gorgelt. Degene met de goorste kantoorkoffie krijgt een koffiepakket.