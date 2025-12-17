Gore kantoorkoffie in het StamCafé
Wij hebben de goorste
Veel gehoorde welkomstzin hier op GSHQ als er weer een of andere hotemetoot binnenvalt voor de vermaarde GeenStijl Podcast: "Euh ja we hebben wel koffie, maar het is gore koffie." We onderwerpen ons hier aan de combinatie van de kreupele goden: een of andere halfautomaat van Jura met droge tarrels Douwe Egberts Aroma Rood, ook wel bekend als Aroma Dood (iedereen weet dat je qua supermarktbonen gewoon moet gaan voor Perla). Dan hebben we ook nog eens een vaatwasser die onze Cortés-mokken impregneert met PFAS en ebola en daar moet je het dan maar mee doen, zo in de vroege ochtend, als Schots, scheef weer eens staat te jammeren over de belachelijke voorzetten van Anton Gaaei. Maar het moet zo zijn. Kantoorkoffie mag ook helemaal niet lekker zijn, lekkere koffie drinkt u maar bij uw ravissante buurvrouw. Kantoorkoffie is een overbrugging richting cola zero, wat weer een overbrugging is richting bier. Voor het Grote GeenStijl Kantoorkoffie Onderzoek mag u in de comments meepraten over de belachelijke bocht die u vijf dagen per week vier keer per dag naar binnen gorgelt. Degene met de goorste kantoorkoffie krijgt een koffiepakket.
Nou en toen kreeg mijn hond dus diarree hahaha grappig man
IK heb op Maikel Boon gestemd, jij dan
Heee Knalfons wil je dit magazine kopen? Nee donder op Denise
Nou en toen zat mijn lul dus vast tussen de liftdeur
'Niemand wil met me praten alleen maar omdat mijn naam Paalwin is'
In godsnaam Edwin vertel me meer over de menopauze van je vrouw ik hang aan je lippen
Dus de naam van je nieuwe band is SNIKKELBEK? HAHAHAHA
Heee Maikel ga je in de pauze mee voetball.. euh
Schat met mij. We krijgen op kantoor een Jura, met DE Aroma Rood, net als bij GeenStijl
Enfin
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Hoera u kunt weer slootwater van Douwe Egberts halen bij de super
Nou gefeliciteerd allemaal he
CRISIS! De Chinezen drinken onze koffie op
Hee... jullie waren toch van de thee?
LOL. Amsterdamse gemeenteraad wil 'eerlijke prijs' voor koffie betalen (met belastinggeld)
Nederland heeft koffiebonen aan haar handen!
Nationale Koffiedag! Wat, hoe, hoeveel drinkt u?
Belanghebbend onderzoek