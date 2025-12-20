achtergrond

Breek. Nieuwe kersthit Hans Teeuwen (over SEKS)

Het leuke is: die kop is geeneens clickbait

Nu even niet, George. Ga maar met je dikke reedt op de bank zitten, Mariah. Draai je om in je graf, Andy. Opbokken, Judy. Er is een nieuwe sheriff in de stad en hij heet Hans. Met de eerste muzikale kerstgroet die daadwerkelijk appelleert aan het universele, en perfect vertolkt wat het betekent om mens te zijn. Te weten: het brandende verlangen om hem ergens in te hangen (of 'm ergens in gehangen te krijgen, daar willen we vanaf zijn). 

Afijn, zin om te vrijen met een troubadour uit Algerije nu.

@Schots, scheef | 20-12-25 | 16:30 | 79 reacties

