Even op de kalender van de Hogeschool Utrecht kijken welk jaar het is, 2017 of... HO WACHT WAT ZIEN WE NOU WEER er staat geen 'Kerstmis' op de kalender maar 'nationale feestdag'. Eten ze op de Hogeschool Utrecht soms ook nationale feeststollen en gaan ze dan de nationale feestboom volhangen met nationale feestversieringen om de geboorte van het nationale feestkind te vieren in de nationale feestvakantie als ze nationale feestkaarten sturen? Ja dus, want de Hogeschool Utrecht is heel erg druk met inclusiever worden. Dat lukt de laatste jaren al aardig, zo is de Hogeschool Utrecht druk met studenten die zich gediscrimineerd voelen en heeft de Hogeschool Utrecht een collegereeks over de holocaust geschrapt. De Hogeschool Utrecht is echter nog niet inclusief genoeg, want er worden bijvoorbeeld nog tentamens gepland tijdens het Suikerfeest. Maar gelukkig gaat dat binnenkort veranderen, dan is het onderwijs op de Hogeschool Utrecht eindelijk helemaal inclusief. Exclusief mensen die nog 'Kerstmis' zeggen als het Kerstmis is natuurlijk.