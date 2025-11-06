Op 19 september vorig pikte GeenStijl een artikel van het tijdschrift Trajectum op, over dat de Hogeschool Utrecht KERST EN PASEN WIL SCHRAPPEN uit een of andere kalender. Later die dag uitte Mirjam Bikker haar verontwaardiging op Twitter, Geert Wilders sprong op de bandwagon en misschien wel het allermooiste: we hielden er bovenstaande aubade aan de Nederlandse taal van BBB-voorvrouw C. van der Plas aan over. Maar het is dus allemaal niet voor niets geweest. Want! Kerst en Pasen zijn terug. Zo ontzettend terug zelfs, dat wij ons beginnen af te vragen of Kerst en Pasen ooit wel zijn weggeweest. Dit is terugzijn met een vengeance. Het nieuwe terugzijn, zouden wij haast zeggen. Terug, zoals terug bedoeld is. Teruger dan terug. "In het interne document, dat gebruikt wordt voor de planning van onderwijs en verplichte vrije dagen, is het label ‘nationale feestdag’ nu vervangen door ‘HU-gebouwen gesloten’. Daarbij wordt in een toelichting verwezen naar de officiële feestdagen, zoals Eerste en Tweede Kerstdag. Ook worden in het rooster de feest- en gedenkdagen genoemd die zijn opgenomen in de kalender van het Netwerk Diversiteit & Inclusie, waaronder Holi – een hindoeïstisch feest waarbij er middels veel kleur(rijk poeder) gevierd wordt dat het goede het kwade heeft overwonnen." Cultuuroorlog: gewonnen.