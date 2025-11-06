achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

VICTORIE. Kerst en Pasen weer TERUG

We zijn zo ontzettend terug

Op 19 september vorig pikte GeenStijl een artikel van het tijdschrift Trajectum op, over dat de Hogeschool Utrecht KERST EN PASEN WIL SCHRAPPEN uit een of andere kalender. Later die dag uitte Mirjam Bikker haar verontwaardiging op Twitter, Geert Wilders sprong op de bandwagon en misschien wel het allermooiste: we hielden er bovenstaande aubade aan de Nederlandse taal van BBB-voorvrouw C. van der Plas aan over. Maar het is dus allemaal niet voor niets geweest. Want! Kerst en Pasen zijn terug. Zo ontzettend terug zelfs, dat wij ons beginnen af te vragen of Kerst en Pasen ooit wel zijn weggeweest. Dit is terugzijn met een vengeance. Het nieuwe terugzijn, zouden wij haast zeggen. Terug, zoals terug bedoeld is. Teruger dan terug. "In het interne document, dat gebruikt wordt voor de planning van onderwijs en verplichte vrije dagen, is het label ‘nationale feestdag’ nu vervangen door ‘HU-gebouwen gesloten’. Daarbij wordt in een toelichting verwezen naar de officiële feestdagen, zoals Eerste en Tweede Kerstdag. Ook worden in het rooster de feest- en gedenkdagen genoemd die zijn opgenomen in de kalender van het Netwerk Diversiteit & Inclusie, waaronder Holi – een hindoeïstisch feest waarbij er middels veel kleur(rijk poeder) gevierd wordt dat het goede het kwade heeft overwonnen." Cultuuroorlog: gewonnen.

Tags: war on christmas, kerstmis, pasen, we zijn terug
@Ronaldo | 06-11-25 | 17:10 | 88 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Het Paasverhaal 2025

Traditie! Nog voorlezen aan nietsvermoedende kinderen. Hier 2019, hier 2020, hier 2021, hier 2022, hier 2023, hier 2024

@Mosterd | 21-04-25 | 13:37 | 64 reacties

HET KERSTVERHAAL (2024)

Traditie! Het jaaroverzicht als kerstverhaal, leuk om voor te lezen tussen de gangen door! Hier 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 & 2023

@Mosterd | 25-12-24 | 11:11 | 109 reacties

'Kerstborrel op werk feest vol gevaren' = onzin

Kerstborrel GeenStijl 2022, iedereen verkleed als shemale

@Mosterd | 17-12-24 | 18:15 | 123 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.