DOEK VALT voor Soldaat van Oranje
NEE MAAR ECHT
Paus protestants. Water droog. Pasen en Pinksteren op één dag. Groente ongezond. Even tot hier grappig en scherp. Een radio-dj die iets leuks zegt. Mark Rutte spreekt de waarheid. FIFA integer. Nieuwe foto's Jutta Leerdam saai. JFvD politiek correct. Femke Halsema zelfkritisch. Belgische wegen goed onderhouden. Pim Lammers interessant. Raymond van Barneveld monter na nederlaag. Europese Unie democratisch. Suiker zout. Stront schoon. Amsterdam veilig. SOLDAAT VAN ORANJE DE MUSICAL STOPT.
Reaguursels
