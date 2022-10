"DID happen, and one direction gone, other direction severely damaged - the movement alone will require replacement pf those sections - and the rail section fucked - prestressed concrete can’t take heat at all."

Vertaald vanuit het Engels;

"IS gebeurd, en de ene richting is weg, de andere richting zwaar beschadigd - de beweging alleen al zal vervangen moeten worden van die secties - en de railsectie is kapot - voorgespannen beton kan helemaal niet tegen warmte."

Zo, die is voorlopig uit de running...