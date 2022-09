Wat is het toch ook een heerlijke Cold War clown. Zo'n laatste reliek uit de tijd dat tanks een stad in sturen soms nog net aan zin had. Oprecht een dommige, matig begaafde man ook. Maar daarbij wel weer oprecht grappig in al z'n onbevangen domheid. Gewoon, een gezellige oom maar dan tegelijkertijd ook een sociopaat aan het hoofd van de laatste Sovjetstaat van Europa. En vraag hem ook maar niet naar wat-ie van homo's vindt maar lesbiennes kan hij nog vergeven omdat zij alleen lesbisch worden als de mannen waardeloos zijn.

Maar goed. In het begin had-ie er zin in, en had hij bovendien het volste vertrouwen dat de Oekraïense invasie zou resulteren in een nieuwe Oost-Europese unie. Snel daarna vond hij de invasie wel "erg lang" duren. En vier maanden later staat hij voor een draaiende camera hout te hakken voor UW kachel deze winter - in de hoop op wat hulp bij z'n eigen hongerwinter. "We'll help Europe not to freeze. Let's help our brothers. Maybe they will help us." Verkeren is wat het kan.

Nou, EU, daar is je nieuwe "betrouwbare" energiepartner!

Andere, betere tijden: De meesterstrateeg tijdens de invasie

Hij was jarig en dat mocht gevierd