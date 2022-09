Armenië heeft een militair pact met Rusland dat net als nato ervan uitgaat dat een aanval op 1 een aanval op allen is. Bij de aanval op nagorno karabach gold dat niet, want internationaal gold dat als Azerbeidjaans, maar dit is een aanval op Armenië zelf en dan geldt het verdrag wel. Rusland heeft echter redelijk goede relaties met Azerbeidjan en wil de zaak graag sussen. Verder is de Armeense regering pro westers, wat Rusland dwars zit en als klap op de vuurpijl belde Armenië eerst met Macron en daarna pas met Poetin. Dat is niet onopgemerkt gebleven en kan ze lelijk opbreken want Rusland is in die contreien de enige die daar voldoende troepen en macht/invloed heeft.

Azerbeidjanen spreken een taal die verwant is aan het Turks en nu begrijp je aan welke kant Erdogan staat.