"TRUSTWORTHY", niets minder. En over de hele linie een betere energiepartner dan Rusland. Want Azerbeidzjan is wel een democratie ohnee echt helemaal niet en president Ilham Aliyev is al 19 jaar aan de macht. Gelukkig valt Azerbeidzjan geen buurlanden binnen ohnee echt helemaal wel namelijk op 27 september 2020 nog (dag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 10).

De EU kondigde vanmiddag aan dat het de gasimport uit Azerbeidzjan verdubbelt tot "minstens" 20 miljard kuub in 2027. Vorig jaar was dat nog 8,1 miljard kuub en volgend jaar moet dat al 12 miljard zijn. Ursula spreekt haar vertrouwen uit: "The European Union has therefore decided to diversify away from Russia and to turn towards more reliable, trustworthy partners. And I am glad to count Azerbaijan among them. You are indeed a crucial energy partner for us and you have always been reliable."

En natuurlijk wordt er ineens in een heel andere toonkleur over Azerbeidzjans mensenrechten gesproken. "To reach Azerbaijan's full potential, it is important to create the right conditions for investor confidence. This includes a greater involvement of civil society, and a free and independent media." Investor confidence, de nieuwe maatstaf van de waardenunie!