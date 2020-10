En alweer drie Azerische compilaties waarin Armeense gronddoelen straffeloos van de kaart geveegd worden. De beelden en bevindingen die Armenië er vervolgens (na de breek) tegenover zet vallen wederom in het niet bij wat hen aangedaan wordt. Bij grote media-outlets en blauwvinken verscheen dan ook gister het bericht dat het Armeense Ministerie van Buitenlandse zaken aanstuurt op een staakt-het-vuren. "Armenia “stands ready” to engage with France, Russia and the United States, who co-chair the OSCE group of mediators to the conflict, “to re-establish a ceasefire regime”, the Armenian foreign ministry said in a statement on Friday." Al zijn er ook weer verslaggevers die erop wijzen dat deze oproep niet letterlijk in het officiële communique van Armenië staat, maar goed. Na de breek weer een hele sloot aan beeldmateriaal, waaronder van Onze Jongens van de Sultan Murad-brigade die het wel echt heel zwaar hebben daar.

Ja wat zien we nou eigenlijk precies?

Sfeerbeeld

Dat moeten we dan maar geloven he..

Voor Onze Jongens van de Sultan Murad is het trouwens wel echt afzien

Syriërs in Azerische uniformen confirmed

President betwiste Armeense gebied aan de frontlinie

Ellende